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На Дону разыскивают 47-летнего мужчину

На Дону разыскивают 47-летнего мужчину

В Усть-Донецком районе Ростовской области ищут 47-летнего мужчину. Местонахождение Алексей Голопупова остается неизвестным с 22 августа 2021 года.

В тот день пропавший отправился на остров Поречный неподалеку от станицы Раздорской на отдых. Но обратно так и не вернулся. Его родные обратились за помощью к правоохранителям. В поисках помогают добровольцы из волонтерских отрядов.

У разыскиваемого рост 185 сантиметров, карие глаза и темные короткие волосы. В день исчезновения на нем были надеты плавки синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении алексей Голопупова, просим вас обратиться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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