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На Дону разыскивают 44-летнюю пропавшую женщину

На Дону разыскивают 44-летнюю пропавшую женщину
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 44-летнюю женщину. О местонахождении Натальи Ковтуновой нет информации около двух недель.

Известно, что женщина пропала 8 мая в Ставропольском крае. Наталья должна была отправиться в Ростовскую область, но связь с ней прервалась. Обеспокоенные родственники решили обратиться в полицию и к волонтерам донского региона, чтобы найти пропавшую. Предположительно, Наталья может находиться в Песчанокопском районе.

На вид Наталье - 45-50 лет, у нее рост - 150-160 сантиметров, среднее телосложение, волосы каштанового цвета, серо-зеленые глаза. На ней были светло-бежевый костюм и резиновые галоши бордового цвета.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Наталья, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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