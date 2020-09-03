На Дону растет коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса на Дону продолжает увеличиваться. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 5 сентября, цифра за последние сутки выросла на 0,02 и достигла 1,09. Также повышается показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона. За минувший день он вырос с 416 до 419,6.Отметим, показатель учитывается в первую очередь при переходе на следующий этап выхода из режима ограничений. Дальнейшее повышение коэффициента может остановить переход к ослаблению карантинных мер и даже привести к их возобновлению.