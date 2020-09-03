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На Дону растет коэффициент распространения коронавируса

На Дону растет коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения коронавируса на Дону продолжает увеличиваться. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 5 сентября, цифра за последние сутки выросла на 0,02 и достигла 1,09. Также повышается показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона. За минувший день он вырос с 416 до 419,6.

Отметим, показатель учитывается в первую очередь при переходе на следующий этап выхода из режима ограничений. Дальнейшее повышение коэффициента может остановить переход к ослаблению карантинных мер и даже привести к их возобновлению.

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