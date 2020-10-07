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На Дону пропал 41-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

На Дону пропал 41-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи
В Ростовской области ищут 41-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи.

Николай Финота из посёлка Первомайского в Багаевском районе пропал 7 октября. Около 10 часов утра он оделся и ушёл из дома, не предупредив родных. Обнаружив, что Николая уже долго нет, близкие забили тревогу. Искали по всему Багаевскому району, узнали, что Николай был в районе хутора Усьман. Он шёл по грунтовой дороге в поле. Больше ничего разузнать не удалось. Тогда родные обратились в полицию и к добровольцам-поисковикам.

Разыскиваемый плотного телосложения, рост - 186 сантиметров, лысый, глаза голубые. У мужчины отсутствуют передние верхние зубы.

В день исчезновения на Николае были серо-зелёная ветровка, бирюзовая футболка с чёрными разводами на груди, джинсовые бриджи и чёрные резиновые тапочки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Финоты, просьба обратиться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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