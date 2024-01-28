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На Дону продлили штормовое предупреждение из-за налипания снега

На Дону продлили штормовое предупреждение из-за налипания снега
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за налипания снега. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Ночью и днем 29 января в регионе ожидается метель. Заледеневшие осадки еще больше накроют деревья и линии электропередачи. Под тяжестью снега провода могут оборваться, а растения – обрушиться.

Вместе с этим усилится ветер. Скорость потока воздушных масс будет достигать до 50 километров в час. В отдельных районах прогнозируется гололед. Водителям рекомендуется не отправляться в затяжные поездки.

В случае возникновения ЧП необходимо позвонить по номеру: 112.
Фото: Ростов.Ру
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