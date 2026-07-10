На Дону продлили режим чрезвычайной пожароопасности до 11 июля

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области снова продлили режим чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Предупреждение будет действовать до конца суток 10 июля, а также в течение дня 11 июля.По данным синоптиков, пятый класс пожароопасности ожидается в ряде районов области. Среди них Верхнедонской, Шолоховский, Каменский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Орловский, Зимовниковский и Дубовский районы. Также чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Приазовье: Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Аксайском и Мясниковском районах. В зоне риска находится и Ростов-на-Дону.Из-за природных пожаров возможны чрезвычайные ситуации и происшествия. Речь идет о лесных и ландшафтных возгораниях, пожарах в камышовых зарослях у озер, а также на объектах экономики и в населенных пунктах.Жителям советуют не разводить открытый огонь, не бросать в лесу горящие спички и окурки и не выжигать сухую растительность.