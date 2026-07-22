Фото: ГУ МЧС по РО

На Дону продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до 23 июля.По данным Главного управления МЧС региона, 22 и 23 июля в нескольких городах и районах области ожидается экстремальная пожароопасность (пятый класс). К числу таких территорий относятся Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Новочеркасск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Шахты.Высокий риск возникновения пожаров также прогнозируется в Азовском, Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Красносулинском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Морозовском, Тацинском, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Советском районах.Жителям Ростовской области рекомендуется избегать разведения костров, не бросать в лесах горящие спички и окурки, а также не сжигать сухую траву и камыш.