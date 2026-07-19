На Дону предупреждение о чрезвычайной пожароопасности продлили до 20 июля

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Предупреждение будет действовать до конца суток 19 июля, а также в течение дня 20 июля.Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в отдельных северо-западных, северо-восточных, южных районах и Приазовье. В список вошли Каменский, Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Советский, Боковский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Аксайский и Мясниковский районы, а также Ростов-на-Дону.В этот период специалисты прогнозируют риск чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами.Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.