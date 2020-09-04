На Дону потушили природный пожар в Миллеровском районе
В Миллеровском районе Ростовской области потушили природное возгорание. Напомним, сухая растительность начала полыхать днем 6 сентября в хуторе Красная Заря.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, изначально площадь горящего участка составляла 500 квадратных метров, однако через несколько часов пламя распространилось на 800 квадратных метров. На месте работали 16 пожарных и пять единиц техники.
Спустя около шести часов спасателям удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.