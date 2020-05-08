На Дону после пожаров в Москве и Питере запретили использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

В России запретили использование аппаратов искусственной вентиляции лёгких определённой фирмы. Соответствующий приказ 12 мая подписала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.Такие меры приняли после двух трагедий, произошедших в Москве и Санкт-Петербурге. В столице 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ случился пожар в реанимационном отделении городской больницы. В результате погибла женщина, подключенная к нему. Через три дня, 12 мая, похожий инцидент случился в Питере, в реанимационном отделении больницы Святого Георгия. Погибли четыре пациента, подключенные к оборудованию, также скончался человек в соседней палате (причина смерти устанавливается). Пожары произошли из-за неисправности аппаратов, произведённых компанией «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. В связи с этим в стране запретили обращение данного вида техники, выпущенной после 1 апреля.В правительстве Ростовской области сообщили, что в регионе в наличии всего есть 643 аппарата ИВЛ, более 200 из которых стоят в ковидных госпиталях. Оборудование фирмы «Авента-М» - десять единиц, они на данный момент не используются.