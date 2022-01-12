На Дону показатель заболевших коронавирусом вырос до 4 727

Фото: Алексей Бойко.

Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области снова увеличился. За сутки с 13 по 14 января он подскочил на 10 единиц и стал равен 4 727 на 100 тысяч населения.Растет и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 422 жителей региона. По информации регионального правительства, всего с начала пандемии коронавирус подхватили 198 654 человека. Большинство из них - молодые люди от 18 до 45 лет. Немало зараженных среди пенсионеров. Отметим, именно они находятся в зоне риска заражения опасным вирусом. Из-за пониженного иммунитета и хронических заболеваний COVID-19 протекает у них в тяжелой форме и с осложнениями.Более 90% инфицированных уже побороли инфекцию. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки скончались 11 жителей региона. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 9 864 человек.