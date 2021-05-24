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На Дону показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 2 220

На Дону показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 2 220
В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 2 220 на 100 тысяч населения. Об этом 26 мая сообщили в региональном правительстве.

Коэффициент распространения инфекции остается неизменным третьи сутки подряд. Он вновь составил 0,97. Это значит, что каждый человек с коронавирусом может заразить минимум одного здорового до того, как врачи назначат ему соблюдение режима самоизоляции.

За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 185 жителей региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 93 289 человек, из которых 4 370 скончались от последствий болезни. За прошедшие сутки инфекция забрала жизни 14 дончан в возрасте от 61 года до 94 лет.

Фото: Дума ТВ.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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