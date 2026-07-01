На Дону появился четвертый выпускник с 300 баллами по ЕГЭ

Фото: Андрей Фатеев

В Ростовской области появился четвертый выпускник, набравший максимальные 300 баллов по итогам трех ЕГЭ. Об этом сообщает заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.Отличный результат показал выпускник ростовского лицея КЭО Артем Назарян. Он получил высшие баллы по истории, обществознанию и английскому языку.Ранее аналогичного успеха добились Федор Казьмин, Матвей Соловьев и Амир Хузиев.По словам Андрея Фатеева, среди выпускников растет интерес к предметам естественно-научного и технологического профиля. Все больше школьников выбирают профильную математику, физику, химию и информатику.«Именно эти дисциплины формируют кадровый потенциал и способствуют развитию экономики Ростовской области», — подчеркнул Андрей Фатеев.