На Дону под меднаблюдением находится 32 871 человек с подозрением на коронавирус

Под меднаблюдением в Ростовской области находится 32 871 человек с симптомами коронавируса. С 1 по 2 января количество обследуемых выросло на 763.Все находящиеся под наблюдением врачей пребывают дома на самоизоляции. Они ждут результаты тестов на COVID-19. В Роостовской области сняты с меднаблюдения почти 106 тысяч человекС начала пандемии на Дону зафиксировано 52 437 случаев заражения COVID-19, включая 394 заболевших за последние сутки. Умерли от коронавируса уже 2086 инфицированных.