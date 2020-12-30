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На Дону под меднаблюдением находится 32 871 человек с подозрением на коронавирус

На Дону под меднаблюдением находится 32 871 человек с подозрением на коронавирус
Под меднаблюдением в Ростовской области находится 32 871 человек с симптомами коронавируса. С 1 по 2 января количество обследуемых выросло на 763.

Все находящиеся под наблюдением врачей пребывают дома на самоизоляции. Они ждут результаты тестов на COVID-19. В Роостовской области сняты с меднаблюдения почти 106 тысяч человек

С начала пандемии на Дону зафиксировано 52 437 случаев заражения COVID-19, включая 394 заболевших за последние сутки. Умерли от коронавируса уже 2086 инфицированных.

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