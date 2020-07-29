На Дону под меднаблюдением из-за коронавируса находятся 6 799 человек

На Дону под меднаблюдением с подозрением на COVID-19 находятся 6 799 человек. Из них на самоизоляции по месту жительства – 6 780 жителей. Об этом сообщает региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.За последние сутки количество обследуемых на коронавирус увеличилось на 101 человека. За весь период пандемии наблюдением были охвачены порядка 69 тысяч человек. Снято наблюдение с более 62 тысяч дончан.Всего в Ростовской области 12 941 зараженный COVID-19. Жертвам коронавируса стали 225 пациентов, выздоровели 10 382. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ, сегодня находятся 48 человек.