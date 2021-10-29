На Дону почти тысяча человек умерли от коронавируса в октябре

Фото: donday.ru

В октябре 2021 года Ростовская область побила все свои пандемийные рекорды. Впервые число случаев COVID-19 за сутки превысило 600, а число умерших – за 32.Пика регион достиг 22 октября – 36 летальных случаев за день, сообщает DonDay.ru. Пока это максимальный показатель, к которому субъект подбирался несколько раз за прошедший месяц: 5, 6, 23 и 30 октября (по 34 случая) и 7 октября (35 случаев).Как отмечает портал, ситуация со смертностью от COVID-19 в октябре была волнообразной. Так, в период с 1 по 7 октября показатель подскочил с 27 до 35. А к концу первой декады упал до 15. Затем вырос в середине месяца до 33, а после падал минимум до 27, сохраняя динамику во второй и третьей декадах. По данным правительства, всего за второй месяц осени от коронавируса умерли 940 дончан.