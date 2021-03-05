На Дону планируют ужесточить требования к проведению митингов

В Ростовской области намерены ужесточить требования к проведению митингов и концертов. Об этом заявил председатель комитета донского Законодательного собрания по законотворчеству Александр Косачев.В закон о публичных мероприятиях предложили добавить два пункта. Первый касается финансовых сборов. В уведомлении о проведении публичного материала, рассчитанного более чем на 500 человек, должны указываться реквизиты банковского счета организатора.Второй запрещает проводить митинги и концерты без медицинского персонала.Напомним, в конце января в стране прошли митинги в поддержку Алексея Навального. В донской столице на улицу вышли тысячи человек, десятки из которых были задержаны.