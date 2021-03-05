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На Дону планируют ужесточить требования к проведению митингов

На Дону планируют ужесточить требования к проведению митингов
В Ростовской области намерены ужесточить требования к проведению митингов и концертов. Об этом заявил председатель комитета донского Законодательного собрания по законотворчеству Александр Косачев.

В закон о публичных мероприятиях предложили добавить два пункта. Первый касается финансовых сборов. В уведомлении о проведении публичного материала, рассчитанного более чем на 500 человек, должны указываться реквизиты банковского счета организатора.

Второй запрещает проводить митинги и концерты без медицинского персонала.

Напомним, в конце января в стране прошли митинги в поддержку Алексея Навального. В донской столице на улицу вышли тысячи человек, десятки из которых были задержаны.

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