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На Дону пересчитают новый тариф на капитальный ремонт

На Дону пересчитают новый тариф на капитальный ремонт

В Ростовской области приняли решение пересчитать новый тариф на капремонт. Об этом сообщили в правительства донского региона 16 февраля.

Жители Ростовской области подняли настоящий бунт вокруг резкого повышения взносов на капремонт. Губернатор Ростовской области Василий Голубев резко поднял тариф - в два раза. С 9 рублей 92 копеек его собирались увеличить до 20.

Очевидно, власти решили уступить гражданам. Но добиться полной отмены повышения не удалось. Минимальный тариф планируют сделать около 12-14 рублей. Итоговое решение примут в конце недели, после завершения департаментом ЖКХ последних расчетов.

Отметим, что после повышения тарифов жителям однокомнатной квартиры площадью в среднем 37 квадратов придется заплатить около 500 рублей вместо 350. Владельцам «трешек» каждый месяц за услугу придется отдавать примерно тысячу рублей.
Фото: Яндекс.Новости
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