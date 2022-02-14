На Дону пересчитают новый тариф на капитальный ремонт
В Ростовской области приняли решение пересчитать новый тариф на капремонт. Об этом сообщили в правительства донского региона 16 февраля.
Жители Ростовской области подняли настоящий бунт вокруг резкого повышения взносов на капремонт. Губернатор Ростовской области Василий Голубев резко поднял тариф - в два раза. С 9 рублей 92 копеек его собирались увеличить до 20.
Очевидно, власти решили уступить гражданам. Но добиться полной отмены повышения не удалось. Минимальный тариф планируют сделать около 12-14 рублей. Итоговое решение примут в конце недели, после завершения департаментом ЖКХ последних расчетов.
Отметим, что после повышения тарифов жителям однокомнатной квартиры площадью в среднем 37 квадратов придется заплатить около 500 рублей вместо 350. Владельцам «трешек» каждый месяц за услугу придется отдавать примерно тысячу рублей.