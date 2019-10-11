На Дону из-за тумана может усугубиться ситуация на дороге



В Ростове и области 15 октября ожидается туман. Из-за природного явления может ухудшиться ситуация на дорогах.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области просят водителей быть внимательными на трассах.



Ограниченная видимость лишает водителя возможности видеть объекты дорожной обстановки на достаточно далеком расстоянии. Трудно разобраться в том, что происходит вокруг. Из-за этого приходится очень сильно концентрировать внимание, а эти усилия требуют большого нервного напряжения. И в таком положении находятся все участники дорожного движения. Каждый из них, в том числе и вы, в любой момент может совершить ошибку. Надо быть к этому готовым.



Что необходимо делать в таких случаях? Для начала вспомним, что входит в необходимые условия для безопасного передвижения по дорогам. Это:



• безопасная дистанция (такая, которая обеспечит необходимое время для маневра или остановки, не прибегая к экстренному торможению);

• соответствующая скорость (такая, при которой водитель сможет правильно оценивать дорожную обстановку и безопасно выполнять маневры);

• безопасный боковой интервал.