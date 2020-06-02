На Дону отменили справки для перемещения по городу
В Ростовской области отменяют справки, выданные для перемещения по городу.
Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства 4 июня.
- Упразднение этих временных документов – один из шагов, направленных на дальнейшее смягчение действующих в Ростовской области ограничений, - пояснили в правительстве области.
В то же время продолжают действовать другие ограничения, введённые из-за распространения коронавируса. Так, сохраняется режим самоизоляции. Особенно строго его рекомендуют соблюдать жителям области старше 65 лет и дончанам с хроническими заболеваниями. Под запретом остаются развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные и другие массовые мероприятия. Продолжают быть закрытыми бары, кафе, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры и другие организации.
Региональные власти пояснили, что перейти к следующему этапу снятия ограничений не позволяет эпидемиологическая ситуация в области. На этой неделе коэффициент распространения коронавируса вырос больше единицы и к четвергу составил 1,28. В понедельник, 1 июня, он равнялся 0,9, во вторник – уже 1,09, а в среду – 1,2.
Напомним, пропуска в Ростове начали выдавать с 20 апреля. Они были положены работникам тех предприятий, чья деятельность не была приостановлена. За два дня справки получили 406 тысяч ростовчан.
По данным на 4 июня, в Ростовской области - 5 557 инфицированных. Скончались 43 человека. В тяжёлом состоянии находятся 28 пациентов.