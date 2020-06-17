На Дону отчима осудили за надругательство над малолетними падчерицами
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.
По данным следствия, в мае 2019 года 35-летний мужчина в своём доме в Октябрьском районе области надругался над 15-летней девочкой и её 9-летней сестрой. Обвиняемый приходился школьницам отчимом.
О случившемся девочки рассказали своей матери. Женщина написала на супруга заявление в полицию.
- Приговором суда мужчина осуждён к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.