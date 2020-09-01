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На Дону от ковида скончались 37-летняя женщина и три пенсионера

На Дону от ковида скончались 37-летняя женщина и три пенсионера
На Дону от COVID-19 скончались 37-летняя женщина с раком крови и нарушением обмена веществ, а также три пенсионера в возрасте от 64 до 73 лет. Актуальные на 3 сентября данные приводит правительство региона.

Скончавшиеся пенсионеры страдали различными хроническими заболеваниями: 64-летний мужчина – болезнями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нарушением обмена веществ, 66-летняя женщина – гипертонией и эндокринной болезнью, 73-летняя – также болезнью сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ.

За весь период пандемии от ковида в донском регионе скончались 363 человека. В основном это пенсионеры с хроническими заболеваниями.

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