На Дону от ковида скончались 37-летняя женщина и три пенсионера

На Дону от COVID-19 скончались 37-летняя женщина с раком крови и нарушением обмена веществ, а также три пенсионера в возрасте от 64 до 73 лет. Актуальные на 3 сентября данные приводит правительство региона.Скончавшиеся пенсионеры страдали различными хроническими заболеваниями: 64-летний мужчина – болезнями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нарушением обмена веществ, 66-летняя женщина – гипертонией и эндокринной болезнью, 73-летняя – также болезнью сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ.За весь период пандемии от ковида в донском регионе скончались 363 человека. В основном это пенсионеры с хроническими заболеваниями.