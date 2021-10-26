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На Дону от коронавируса выздоровели еще 573 человека

На Дону от коронавируса выздоровели еще 573 человека
В Ростовской области с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 130 143 человека. Из них 573 выздоровели за сутки с 27 по 28 октября.

В стационарах получают лечение 4 919 пациентов. Еще 380 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, из которых 30 находятся в тяжелом состоянии.

Не уменьшается и число инфицированных жителей региона. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 618 человек, а общее количество зараженных достигло 154 208.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ростовской области ввели полный локдаун. Большинство заведений и организаций закрыты с 28 октября по 7 ноября. Если ситуация не улучшится, на Дону могут продлить ограничения по COVID-19.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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