На Дону от коронавируса выздоровели еще 573 человека

В Ростовской области с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 130 143 человека. Из них 573 выздоровели за сутки с 27 по 28 октября.В стационарах получают лечение 4 919 пациентов. Еще 380 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, из которых 30 находятся в тяжелом состоянии.Не уменьшается и число инфицированных жителей региона. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 618 человек, а общее количество зараженных достигло 154 208.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ростовской области ввели полный локдаун. Большинство заведений и организаций закрыты с 28 октября по 7 ноября. Если ситуация не улучшится, на Дону могут продлить ограничения по COVID-19.