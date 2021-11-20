Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону от коронавируса выздоровели более 145 тысяч человек

На Дону от коронавируса выздоровели более 145 тысяч человек
В Ростовской области за период пандемии от коронавируса выздоровели 145 060 человек. Из них 609 побороли опасную инфекцию за сутки с 21 по 22 ноября.

В стационарах получает лечение 4 241 человек. Среди них 402 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медики оценивают состояние 40 из них как тяжелое. Таких пациентов снабжают кислородом через специальную трубку и вводят их в медикаментозную кому. Тогда люди смогут не чувствовать боль или дискомфорт.

Остальные 362 жителя региона получают жизненнонеобходимый газ с помощью мундштуков и масок. Они могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако уровень кислорода в их крови продолжительное время остается ниже значения нормы. Такие пациенты могут в любой момент потерять сознание или начать задыхаться от нехватки кислорода.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.