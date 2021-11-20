На Дону от коронавируса выздоровели более 145 тысяч человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за период пандемии от коронавируса выздоровели 145 060 человек. Из них 609 побороли опасную инфекцию за сутки с 21 по 22 ноября.В стационарах получает лечение 4 241 человек. Среди них 402 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медики оценивают состояние 40 из них как тяжелое. Таких пациентов снабжают кислородом через специальную трубку и вводят их в медикаментозную кому. Тогда люди смогут не чувствовать боль или дискомфорт.Остальные 362 жителя региона получают жизненнонеобходимый газ с помощью мундштуков и масок. Они могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако уровень кислорода в их крови продолжительное время остается ниже значения нормы. Такие пациенты могут в любой момент потерять сознание или начать задыхаться от нехватки кислорода.