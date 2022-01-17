На Дону от коронавируса вылечились еще 250 человек
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию побороли 250 человек. Об этом сообщает правительство донского региона.
Медики в стационарах продолжают помогать бороться с болезнью 2 019 пациентам с подтвержденным коронавирусом. При этом на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ – 199 человек.
Всего с начала пандемии в области выздоровели 181 624 человека. Многие их тех, кто поборол инфекцию, отмечали у себя кашель, температуру и общее недомогание.
Отметим, что в Ростовской области зарегистрировали уже 37 случаев заболевания штаммом омикрон. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе придется на начало февраля, сообщили власти на заседании регионального штаба.