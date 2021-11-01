Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону от коронавируса скончалась 24-летняя девушка и еще 29 человек

На Дону от коронавируса скончалась 24-летняя девушка и еще 29 человек
В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 30 человек. По данным на 3 ноября, в числе умерших оказалась 24-летняя девушка. Также скончались еще 29 человек. Это 16 женщин в возрасте от 54 до 84 лет и 13 мужчин - от 37 до 87 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

На Дону ввели полный локдаун и объявили нерабочими дни с 1 по 7 ноября, чтобы остановить распространение коронавируса. Несмотря на эти жесткие меры, прирост заболевших лишь увеличивается, с каждым днем обновляя антирекорды.

За минувшие сутки инфекцию подхватили 644 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 158 001 человека. Как сообщили в региональном правительстве, большинство из них уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех зараженных. От тяжелых последствий скончались 7 835 человек.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.