На Дону от коронавируса скончалась 24-летняя девушка и еще 29 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 30 человек. По данным на 3 ноября, в числе умерших оказалась 24-летняя девушка. Также скончались еще 29 человек. Это 16 женщин в возрасте от 54 до 84 лет и 13 мужчин - от 37 до 87 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.На Дону ввели полный локдаун и объявили нерабочими дни с 1 по 7 ноября, чтобы остановить распространение коронавируса. Несмотря на эти жесткие меры, прирост заболевших лишь увеличивается, с каждым днем обновляя антирекорды.За минувшие сутки инфекцию подхватили 644 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 158 001 человека. Как сообщили в региональном правительстве, большинство из них уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех зараженных. От тяжелых последствий скончались 7 835 человек.