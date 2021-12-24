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На Дону от COVID-19 за сутки вылечились 735 человек

На Дону от COVID-19 за сутки вылечились 735 человек

В Ростовской области за сутки коронавирусную инфекцию победили 735 человек. Они прошли ПЦР-тестирование и, получив отрицательный результат, уже вернулись к нормальной жизни. Об этом сообщает 28 декабря правительство донского региона.

За весь период пандемии от коронавируса вылечились 171 607 человек. Положительную динамику роста числа выздоровевших дополняет и тенденция снижения количества заболевших. За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 478 человек.

При этом в стационарах медики помогают бороться с ковидом 2 355 пациентам. К аппаратам ИВЛ подключили 27 человек, их состояние расценивается как крайне тяжелое. Самостоятельно дышать и передвигаться могут 268 инфицированных.

Улучшение эпидобстановки позволило смягчить действующие ограничения. Однако, ряд требований и правил остаются для жителей донского региона обязательными.
Фото: yandex.ru
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