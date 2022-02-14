В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни еще 12 человек

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В Ростовской области коронавирусная инфекция унесла жизни еще 12 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Среди новых умерших - семь женщин, которым было от 51 года до 85 лет, и пятеро мужчин в возрасте от 71 года до 87 лет. У них обнаружились хронические заболевания, такие как онкология, сахарный диабет, гипертония и другие. COVID-19 спровоцировал их обострение, что и привело к смерти.За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 10 192 человека. Среди них есть и дети.