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На Дону от COVID-19 скончались еще 30 человек

На Дону от COVID-19 скончались еще 30 человек
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 30 человек. По данным на 12 октября, в числе умерших - 20 женщин в возрасте от 44 лет до 91 года и 10 мужчин от 64 до 89 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония и онкология.

Увеличилось и количество людей с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа вирус подхватили 534 жителя региона. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 144 839 человек. По информации областного правительства, 7 151 из них не смог побороть опасную инфекцию.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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