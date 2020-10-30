На Дону от COVID-19 погиб 29-летний парень

В донском регионе от коронавируса продолжают погибать люди. За последние сутки инфекция унесла жизни 11 человек. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Коронавирус унес жизни четырех женщин в возрасте 46, 52, 56 и 59 лет и семерых мужчин – 29, 41, 62, 66, 77 лет, ещё двоим было по 81 году.Отметим, что в октябре от коронавируса скончались 337 жителей региона, что составляет 40% от общего количества смертей.Ситуация в области приближается к критической. Ежедневно фиксируют несколько сотен новых заболевших. Если ситуация будет ухудшаться, то властям придется ввести новые ограничительные меры.