На Дону осудили водителя, чья неосторожность за рулем привела к гибели пассажира
В Зерноградском районном суде Ростовской области вынесен приговор водителю, чья неосторожность привела к гибели пассажира. Как сообщили в пресс-службе суда, 46-летнему мужчине назначено наказание в виде принудительных работ.
Трагедия произошла 11 октября прошлого года на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь, в черте Зерноградского района. По данным следствия, водитель автомобиля «Шкода Актавиа», двигаясь со стороны Зернограда в сторону станицы Мечетинской, превысил допустимую скорость. Мужчина не обеспечил должного контроля за управлением транспортным средством.
В ходе совершения маневра обгона водитель допустил выезд на обочину, после чего потерял управление. Иномарка на высокой скорости слетела с проезжей части в кювет и перевернулась.
В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров. К сожалению, один из пассажиров, 35-летний мужчина, скончался от полученных травм.
В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Зерноградский районный суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ. В доход государства будет удерживаться 10% его заработной платы. Кроме того, водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.