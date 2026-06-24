На Дону осудили водителя, чья неосторожность за рулем привела к гибели пассажира

Фото: Госавтоинспекция РО

В Зерноградском районном суде Ростовской области вынесен приговор водителю, чья неосторожность привела к гибели пассажира. Как сообщили в пресс-службе суда, 46-летнему мужчине назначено наказание в виде принудительных работ.Трагедия произошла 11 октября прошлого года на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь, в черте Зерноградского района. По данным следствия, водитель автомобиля «Шкода Актавиа», двигаясь со стороны Зернограда в сторону станицы Мечетинской, превысил допустимую скорость. Мужчина не обеспечил должного контроля за управлением транспортным средством.В ходе совершения маневра обгона водитель допустил выезд на обочину, после чего потерял управление. Иномарка на высокой скорости слетела с проезжей части в кювет и перевернулась.В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров. К сожалению, один из пассажиров, 35-летний мужчина, скончался от полученных травм.В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».Зерноградский районный суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ. В доход государства будет удерживаться 10% его заработной платы. Кроме того, водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.Приговор суда вступил в законную силу.