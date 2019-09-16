На Дону оштрафовали пилота за незаконные полёты на «кукурузнике»



Фото: klops.ru

В Ростовской области оштрафовали владельца самолёта Ан-2 за незаконные полёты. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре 18 сентября.



По данным ведомства, хозяин воздушного судна совершил перелёт из Сальска к месту его дислокации - в город Шахты.

- У владельца Ан-2 не было сертификата эксплуатанта, права на управление воздушным судном, судовой документации, - рассказали в ЮТУ. – Он также не уведомил в установленном порядке органы Единой системы организации воздушного движения об использовании воздушного пространства.



По данному факту были возбуждены дела об административных правонарушениях. Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО в сфере транспорта оштрафовало пилота на общую сумму порядка 10 тысяч рублей.