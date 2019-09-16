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На Дону оштрафовали пилота за незаконные полёты на «кукурузнике»

На Дону оштрафовали пилота за незаконные полёты на «кукурузнике»
Фото: klops.ru
В Ростовской области оштрафовали владельца самолёта Ан-2 за незаконные полёты. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре 18 сентября.

По данным ведомства, хозяин воздушного судна совершил перелёт из Сальска к месту его дислокации - в город Шахты.
- У владельца Ан-2 не было сертификата эксплуатанта, права на управление воздушным судном, судовой документации, - рассказали в ЮТУ. – Он также не уведомил в установленном порядке органы Единой системы организации воздушного движения об использовании воздушного пространства.

По данному факту были возбуждены дела об административных правонарушениях. Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО в сфере транспорта оштрафовало пилота на общую сумму порядка 10 тысяч рублей.

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