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На Дону оптовая цена газа для населения увеличится на 3%

На Дону оптовая цена газа для населения увеличится на 3%
В Ростовской области на 116 рублей, или 3%, подорожает оптовая цена на газ, который добывается «Газпромом» для последующей реализации населению. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в приказе от 16 июля.

Цена за 1 000 кубометров топлива составит 3 974 рубля без учета НДС. Сейчас она равна 3 858 рублям.

Кроме того, поменялась цена на топливо для промышленности. Она также поднимется на 3% по сравнению с текущей стоимостью, составляющей 4 855 рублей. В скором времени цена достигнет 5 001 рубля за 1 000 кубометров.

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