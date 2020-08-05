Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону около тысячи медицинских работников заражены коронавирусом

На Дону около тысячи медицинских работников заражены коронавирусом
В донском регионе около тысячи медработников заразились коронавирусом. Об этом во время брифинга 7 августа заявил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По его словам, на сегодняшний день около 900 человек заболели коронавирусом на работе, в медучреждениях. Кроме того, еще часть медиков заразились опасным вирусом вне больниц.

Напомним, за последние сутки коронавирус был выявлен у 128 жителей Ростовской области. Всего в регионе число инфицированных достигло 13 851 случая.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.