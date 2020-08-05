На Дону около тысячи медицинских работников заражены коронавирусом

В донском регионе около тысячи медработников заразились коронавирусом. Об этом во время брифинга 7 августа заявил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.По его словам, на сегодняшний день около 900 человек заболели коронавирусом на работе, в медучреждениях. Кроме того, еще часть медиков заразились опасным вирусом вне больниц.Напомним, за последние сутки коронавирус был выявлен у 128 жителей Ростовской области. Всего в регионе число инфицированных достигло 13 851 случая.