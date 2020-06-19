На Дону одна из электричек станет ходить по новому расписанию
По новому графику станет ходить один из пригородных поездов в Ростовской области. Изменения коснутся расписания электрички Лихая — Глубокая. Соответствующую информацию можно найти на сайте Северо-Кавказской пригородной железнодорожной компании.
С 29 июня состав будет отправляться в 6:29, на 10 минут раньше. Остановка на конечной станции — в 7:36.
В другое время станет отходить вечерний поезд. Отправление от Лихой — в 20:32, прибытие в Глубокую — в 21:38.
Напомним, в ближайшие две недели два дня не будут курсировать электрички из Ростова-на-Дону в Азов и Батайск. Поезда отменят 24 июня и 1 июля в связи с праздничными выходными.