На Дону объявили штормовое предупреждение 15 декабря из-за гололеда и ветра

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области из-за сильного гололеда и ветра объявили штормовое предупреждение на ближайшие сутки. О непогоде 15 декабря сообщили донские спасатели.По прогнозу синоптиков, скорость ветра усилится до 18 метров в секунду (65 километров в час). Из-за перепада температуры дороги и тротуары продолжат покрываться коркой льда. Кроме того, возможно обледенение проводов и деревьев. Это может стать причиной многочисленных ЧП: обрыва ЛЭП, падений крупных веток и хлипких конструкций.Пешеходам в это время не стоит без необходимости выходить на улицы. Автомобилистам по возможности лучше отложить поездки на дальние расстояния.Ранее за несколько дней в регионе случились сотни ДТП на обледеневшей трассе. А 180 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за аварий на электросети. Восстановительные работы продолжаются четвертые сутки.