На Дону новыми инфицированными вирусом COVID-19 стали 126 человек

За последние сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 126 человек. Об этом свидетельствует последняя статистика штаба стопкоронавирус.рф.По состоянию на 26 июля общее число инфицированных вирусом COVID-19 в донском регионе достигло 12 270 жителей. При этом на территории области продолжают снимать ограничительные меры. Так, с 20 июля возобновили работу музеи и выставочные центры. Кроме того, дончанам разрешено закупаться во всех непродовольственных магазинах.Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 812 485 человек. Жертвами опасного вируса стали 13 269 пациентов.