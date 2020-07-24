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На Дону новыми инфицированными вирусом COVID-19 стали 126 человек

На Дону новыми инфицированными вирусом COVID-19 стали 126 человек
За последние сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 126 человек. Об этом свидетельствует последняя статистика штаба стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 26 июля общее число инфицированных вирусом COVID-19 в донском регионе достигло 12 270 жителей. При этом на территории области продолжают снимать ограничительные меры. Так, с 20 июля возобновили работу музеи и выставочные центры. Кроме того, дончанам разрешено закупаться во всех непродовольственных магазинах.

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 812 485 человек. Жертвами опасного вируса стали 13 269 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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