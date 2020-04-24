В больницах Ростовской области выявили девять очагов коронавирусной инфекции
В Ростовской области большое количество медиков заразились коронавирусом от пациентов. Это происходит из-за того, что заболевшие приходят в больницы, не соблюдая меры безопасности.
Как сообщил на заседании штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса губернатор области, подобных очагов в регионе уже выявлено девять. В общей сложности от пациентов с COVID-19 заразился 71 человек, включая медиков и посетителей лечебных учреждений. Всего на Дону — 778 случаев инфицирования, из чего видно, что доля заболевших сотрудников больниц довольно велика. К счастью, большинство из них чувствуют себя хорошо.
Напомним, в Ростовской области от коронавируса умерли два пациента — 50-летний ростовчанин и 34-летний врач из Китая. Также два человека с коронавирусом скончались в Волгодонске, однако точная причина смерти ещё не установлена.