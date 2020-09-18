На Дону наибольшее количество заболевших коронавирусом составили люди от 46 лет

В Ростовской области пациенты от 46 лет составили большую часть новых заболевших. Об этом 22 сентября сообщили в региональном правительстве.За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 181 жителя донского региона. Большинству зараженных - от 46 до 65 лет - 82 человека. На втором месте - люди от 18 до 45 лет - 47 дончан. В числе заболевших - 36 пенсионеров от 66 до 79 лет. Зафиксировано 10 случаев инфицирования среди пожилых людей старше 80 лет, шесть - среди детей.Лечение получают более 3,5 тысячи жителей Ростовской области: 2 334 человека - амбулаторно и 1 338 - стационарно. Среди последних 67 дончан находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ.