На Дону началось голосование за выбор объектов благоустройства

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента РФ, началось голосование за выбор объектов благоустройства.- Мероприятие проходит уже в четвертый раз. С каждым годом количество граждан, принимающих активное участие в выборе территорий, растет. За три года более 1,4 млн жителей Дона приняли участие в голосовании. Всего за это время 59 территорий победителей уже обрели новый облик, – отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.Поучаствовать во всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства можно лично с 15 по 17 марта. Отдать голос за одну из понравившихся территорий сможет любой желающий в возрасте от 14 лет совместно с волонтерами. Жители решат, что появится в их родном городе – набережная, парк, сквер, детская или спортивная площадки и многое другое. Адреса объектов можно узнать на сайте национальныепроекты.рф/благоустройство.В свою очередь, волонтеры помогут узнать, какие общественные пространства есть в списке, пройти авторизацию и сделать свой выбор.