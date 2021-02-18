На Дону начальник и директор предприятия окажутся на скамье подсудимых по обвинению в гибели работницы

В Ростовской области бывший директор «Управления развития систем водоснабжения» города Гуково и начальник участка канализационно-насосных станций этого предприятия окажутся на скамье подсудимых. Они обвиняются по уголовной статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».Трагедия произошла 10 сентября 2019 года. По версии следствия, руководство предприятия не предоставило двум работницам меры защиты. Для них также не провели инструктаж по технике безопасности. Женщины спустились в канализацию, к насосной станции, где произошла утечка токсичного газа. Они потеряли сознание. Одна из пострадавших погибла на месте происшествия. Другая была доставлена в больницу.- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Гуковский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.