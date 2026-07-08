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На Дону мужчине дали 13 лет колонии за убийство знакомого

На Дону мужчине дали 13 лет колонии за убийство знакомого
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого. Преступление произошло в январе 2026 года в Тацинском районе.

По данным следствия, 57-летний мужчина договорился о встрече со своим 56-летним знакомым в одном из зданий строительной базы. Предварительно, он пришел туда с ножом и топором.

Во время разговора между мужчинами начался спор. Осужденный решил применить силу и нанес знакомому множественные удары топором и ножом по голове и телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В соответствии с мнением гособвинителя суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
фото: СУ СК по РО
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