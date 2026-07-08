На Дону мужчине дали 13 лет колонии за убийство знакомого

- В соответствии с мнением гособвинителя суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

фото: СУ СК по РО

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого. Преступление произошло в январе 2026 года в Тацинском районе.По данным следствия, 57-летний мужчина договорился о встрече со своим 56-летним знакомым в одном из зданий строительной базы. Предварительно, он пришел туда с ножом и топором.Во время разговора между мужчинами начался спор. Осужденный решил применить силу и нанес знакомому множественные удары топором и ножом по голове и телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».