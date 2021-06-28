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На Дону мужчина избежал наказания за смерть сына в ДТП

На Дону мужчина избежал наказания за смерть сына в ДТП
Шолоховский районный суд Ростовской области прекратил уголовное дело в отношении Владимира Карташова, по вине которого в аварии погиб его сын. Мужчина обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Утром 29 января текущего года Владимир сел за руль своего ВАЗа и поехал по делам с сыном и племянником. В районе хутора Песковатая Лопатина он ехал уже со скоростью 80 километров в час. В итоге легковушку занесло на скользкой заснеженной трассе. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Владимир и его племянник отделались легкими травмами, а вот 34-летний сын получил смертельные травмы и скончался на месте.

После случившегося Карташов попал под следствие. Убитому горем мужчине грозило до двух лет лишения свободы. Однако потерпевшей в суде выступала его супруга, которая не имела никаких претензий к отцу погибшего сына, и уголовное дело было прекращено.

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