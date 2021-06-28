На Дону мужчина избежал наказания за смерть сына в ДТП

Шолоховский районный суд Ростовской области прекратил уголовное дело в отношении Владимира Карташова, по вине которого в аварии погиб его сын. Мужчина обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Утром 29 января текущего года Владимир сел за руль своего ВАЗа и поехал по делам с сыном и племянником. В районе хутора Песковатая Лопатина он ехал уже со скоростью 80 километров в час. В итоге легковушку занесло на скользкой заснеженной трассе. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.Владимир и его племянник отделались легкими травмами, а вот 34-летний сын получил смертельные травмы и скончался на месте.После случившегося Карташов попал под следствие. Убитому горем мужчине грозило до двух лет лишения свободы. Однако потерпевшей в суде выступала его супруга, которая не имела никаких претензий к отцу погибшего сына, и уголовное дело было прекращено.