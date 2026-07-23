На Дону могут запретить работу «наливаек» в многоквартирных домах

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На Дону планируют запретить работу «наливаек» в многоквартирных домах. Соответствующая информация размещена на сайте правительства региона. Ожидается, что решение будет принято до 1 января 2027 года.Как указано в документе, запрет планируют ввести из-за конфликтов между жильцами домов и посетителями таких заведений. Более 80% жалоб, поступивших в первом квартале 2026 года, касались этих проблем.Кроме того, есть вопросы к качеству продукции в подобных магазинах. За первый квартал текущего года было изъято 1 500 литров пива без соответствующих документов, подтверждающих его законное производство. Из этого количества 800 литров пришлось на «наливайки».Жители домов, находящихся рядом с пивными заведениями, надеются на скорейшее принятие поправок. В то же время хозяева таких заведений обеспокоены предстоящими изменениями. Они опасаются, что закрытие «пивнушек» может нанести серьёзный удар по малому бизнесу. Многие предприниматели рискуют столкнуться с потерей доходов и банкротством.Некоторые владельцы пивных заведений брали кредиты или займы для открытия бизнеса. Проблема с продажами алкогольных напитков, конечно, существует, но, возможно, есть другие щадящие методы.Кроме того, закрытие небольших предприятий может снизить спрос на аренду и покупку недвижимости, а также уменьшить налоговые поступления. Также существует риск увеличения нелегального бизнеса, связанного с нелегальной продажей алкоголя.