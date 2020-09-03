На Дону локализован крупный пожар в Тарасовском районе

На Дону в Тарасовском районе локализовали крупный природный пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.По состоянию на 5 сентября к 7 часам утра активного горения на территории нет. За час до этого, в 6:00, была проведена авиаразведка.Однако продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, как в Тарасовском районе, так и в Красносулинском и Каменском.Для тушения природного пожара привлекли семь воздушных судов. 186 раз они сбросили воду общим объемом 944 тонны. Площадь пожара достигла 1 598 гектаров.