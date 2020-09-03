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На Дону локализован крупный пожар в Тарасовском районе

На Дону локализован крупный пожар в Тарасовском районе
На Дону в Тарасовском районе локализовали крупный природный пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По состоянию на 5 сентября к 7 часам утра активного горения на территории нет. За час до этого, в 6:00, была проведена авиаразведка.

Однако продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, как в Тарасовском районе, так и в Красносулинском и Каменском.

Для тушения природного пожара привлекли семь воздушных судов. 186 раз они сбросили воду общим объемом 944 тонны. Площадь пожара достигла 1 598 гектаров.

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