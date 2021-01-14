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На Дону коронавирус выявили у 393 человек

На Дону коронавирус выявили у 393 человек
Еще 393 человека заразились коронавирусом в Ростовской области. С начала пандемии по 16 января выявлен 57 921 инфицированный.

Новыми заболевшими стали 164 дончанина в возрасте от 46 до 65 лет, 110 – от 18 до 45 лет и 86 – от 66 до 79 лет. За сутки COVID-19 зафиксировали у 24 граждан старше 80 лет и девяти детей.

Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области близка к критической. Каждые сутки выявляют почти 400 заболевших. Пока уровень заболеваемости не уменьшится, никаких ограничительных мер снимать не будут.

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