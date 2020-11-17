На Дону коронавирус подозревают у 21 тысячи жителей

На Дону под наблюдением с подозрением на COVID-19 находится 21 101 житель, сообщает 18 ноября правительство региона. Из них более пяти тысяч – ростовчане. Все они, вероятно, контактировали с инфицированными и на сегодняшний день находятся дома на самоизоляции.За минувшие сутки количество обследуемых резко снизилось - на 752 человека. За все время пандемии врачи следили за состоянием здоровья 115 тысяч дончан, сняли наблюдение с более 93 тысяч.Всего в регионе были выявлены 36 216 зараженных. За последний день положительные тесты на ковид получили 309 человек. Скончались за весь период пандемии свыше тысячи пациентов, 19 летальных случаев зафиксировано 18 ноября.