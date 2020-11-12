На Дону коэффициент заболеваемости коронавирусом почти неделю держится на одной цифре

На Дону коэффициент заболеваемости коронавирусом шестой день подряд ниже единицы и составляет 0,99, передает правительство региона.Стабилен также показатель заболевших на 100 тысяч населения. Второй день он держится на отметке 824,7 человека.Отметим, что, несмотря на постоянство результата, коэффициент все еще ненамного ниже единицы и не позволяет перейти к послаблению мер по борьбе с COVID-19. Тем не менее показатель позволяет властям оценить, насколько верны их решения в борьбе с заболеваемостью.Напомним, 14 октября коронавирусом в Ростовской области заболели 309 человек. Общее число выявленных за весь период инфицированных близится к 35 тысячам.