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На Дону коэффициент распространения COVID-19 держится на высоком значении

На Дону коэффициент распространения COVID-19 держится на высоком значении
Коэффициент распространения коронавируса продолжает показывать высокие значения. Об эпидситуации в регионе рассказали в правительстве.

По данным на 14 декабря, за сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 641 жителя. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4394, а коэффициент распространения инфекции уже которую неделю держится на уровне единицы.

Стоит отметить, что коэффициент распространения инфекции является основным показателем, влияющим на снятие коронавирусных ограничений. По словам медиков и власти, снимать ограничения, когда в регионе опасную инфекцию выявляют у 600 человек, пока не целесообразно. Впрочем, и новых запретов в регионе пока не предвидится. В новогодние праздники на Дону также будут действовать все те же ограничения.

Напомним, что всего в Ростовской области с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 184 тысяч человек. Из них жертвами COVID-19 стали 9184 человека.
Фото: РостовРу
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