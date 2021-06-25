На Дону коэффициент распространения COVID-19 больше недели держится на единице

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону не падает ниже единицы уже больше недели. Об этом рассказали на сайте правительства области.Исследования по нормам Роспотребнадзора делают каждые восемь дней. Если коэффициент падает, часть ограничений снимается, если поднимается - вводятся заново. На данный момент Ростовская область держится на единице. Если показатель будет выше, власти будут принимать решение о возвращении ограничительных мер.За сутки с 28 по 29 июня в регионе выявили 221 больного коронавирусом, в том числе 94 жителя Ростова. Темпы распространения продолжают набирать обороты. Последний раз подобные цифры были только в начале мая. Во второй половине месяца и в начале июня темпы развития болезни стабильно падали.Всего за период пандемии в Ростовской области заболели больше 99 тысяч человек. Из них 90 058 смогли побороть опасную болезнь. И 4 660 дончан скончались от инфекции.