На Дону коэффициент распространения COVID-19 больше недели держится на единице
Коэффициент распространения COVID-19 на Дону не падает ниже единицы уже больше недели. Об этом рассказали на сайте правительства области.
Исследования по нормам Роспотребнадзора делают каждые восемь дней. Если коэффициент падает, часть ограничений снимается, если поднимается - вводятся заново. На данный момент Ростовская область держится на единице. Если показатель будет выше, власти будут принимать решение о возвращении ограничительных мер.
За сутки с 28 по 29 июня в регионе выявили 221 больного коронавирусом, в том числе 94 жителя Ростова. Темпы распространения продолжают набирать обороты. Последний раз подобные цифры были только в начале мая. Во второй половине месяца и в начале июня темпы развития болезни стабильно падали.
Всего за период пандемии в Ростовской области заболели больше 99 тысяч человек. Из них 90 058 смогли побороть опасную болезнь. И 4 660 дончан скончались от инфекции.